ذا أثليتك: لينجليه يدخل حسابات النصر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

كليمنت لينجليه

دخل كليمنت لينجليه مدافع برشلونة ضمن حسابات النصر السعودي.

ويمتد عقد المدافع الفرنسي مع برشلونة حتى عام 2026 بعدما جدده في 2020.

واقترب النصر بحسب "ذا أثليتك" من الوصول إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه.

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وأوضحت التقارير أن الاتفاق النهائي لم يتم حتى الآن بين برشلونة والنصر مع استمرار المفاوضات.

وبدأ لينجليه مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وانضم للفريق الأول في 2013.

وانتقل لينجليه بعد ثلاث سنوات ونصف إلى الدوري الإسباني وتحديدا إشبيلية.

ودعم لينجليه دفاعات برشلونة في صيف 2018 بعد موسم ونصف مع إشبيلية.

ولعب لينجليه الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى صفوف توتنام.

النصر تعاقد خلال هذا الصيف مع كل من: مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني.

كليمونت لونجليه برشلونة النصر السعودي
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