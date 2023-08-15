خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:48
كتب : عمرو نبيل
سدد النادي المصري قيمة صفقة انتقال يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب.
يوسف الجوهري
النادي : المصري
واقترب النادي المصري من الإعلان عن صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري سدد 4 ملايين جنيه لنادي المقاولون العرب مقابل التعاقد مع يوسف الجوهري.
كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري قد أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم يوسف الجوهري.
وسينضم لاعب الوسط بعقد مدته 4 سنوات.
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