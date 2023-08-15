خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:48

كتب : عمرو نبيل

يوسف الجوهري - المقاولون

سدد النادي المصري قيمة صفقة انتقال يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب.

واقترب النادي المصري من الإعلان عن صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري سدد 4 ملايين جنيه لنادي المقاولون العرب مقابل التعاقد مع يوسف الجوهري.

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كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري قد أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم يوسف الجوهري.

وسينضم لاعب الوسط بعقد مدته 4 سنوات.

وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق مع فاركو لضم مهاجمه شكري نجيب، بعقد مدته 3 سنوات.

وعلم FilGoal.com أيضا أن رجب مارو مهاجم لافيينا وقع على عقود انتقاله لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 7 ملايين جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

مارو هو هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا.

وضم المصري هذا الصيف كل من سمير فكري قادما من الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي وباهر المحمدي من الإسماعيلي وأحمد عيد لاعب الزمالك.

المصري البورسعيدي المقاولون العرب يوسف الجوهري
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