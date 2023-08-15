الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:14
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي الداخلية صفقة التعاقد مع مصطفى معوض قادما من صفوف بتروجت
مصطفى معوض
النادي : الداخلية
وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى محمد لمدة موسمين.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الداخلية أتم اتفاقه مع مصطفى معوض لاعب بتروجت بعد جلسة جمعته مع ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية.
وينتقل معوض إلى الداخلية بتعاقد لمدة موسمين، وذلك بعد الاتفاق مع بتروجت على المقابل المادي.
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