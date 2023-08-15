الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:14

كتب : عمرو نبيل

مصطفى معوض

أتم نادي الداخلية صفقة التعاقد مع مصطفى معوض قادما من صفوف بتروجت

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى محمد لمدة موسمين.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الداخلية أتم اتفاقه مع مصطفى معوض لاعب بتروجت بعد جلسة جمعته مع ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية.

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وينتقل معوض إلى الداخلية بتعاقد لمدة موسمين، وذلك بعد الاتفاق مع بتروجت على المقابل المادي.

وكان الداخلية قد دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

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وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.

مصطفى معوض نادي الداخلية
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