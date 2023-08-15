كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا

أسفرت قرعة أمم إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة عن وقوع مصر بجانب الكاميرون صاحب الأرض.

وتنطلق أمم إفريقيا للسيدات غدا الأربعاء 16 من أغسطس الجاري في الكاميرون.

وتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ليتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وجاء تقسيم المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي - الجزائر

المجموعة الثانية: كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.

ويقود منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة، عماد نوار المدير الفني بينما يترأس البعثة وائل قنديل.

وشهدت القائمة غياب فريدة العسقلاني لاعبة فريق الزمالك لظروف أسرية بسبب الحمل.

بينما غابت كل من شروق فؤاد لاعبة الأهلي وهنا سند لاعبة الزمالك عن قائمة المنتخب.

وتستضيف الكاميرون النسخة الحادية والعشرين من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.