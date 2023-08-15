"الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله

وجه باهر المحمدي رسالة لجماهير الإسماعيلي عقب إتمام انتقاله لصفوف المصري.

وأعلن الإسماعيلي انتقال قائد الفريق باهر المحمدي إلى المصري بعد تفعيل الشرط الجزائي.

وقال المحمدي عبر فيسبوك: "وداع لجمهوري الحبيب جمهور الدراويش جمهوري وأهلي وأحبتي و الداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول و حتي الٱن تشرفت من بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن اكون ثاني أصغر قائد في تاريخ النادي الحبيب بعد الأسطوره (حازم) رحمة الله عليه و من بوابة هذا النادي تشرفت وأن ارتديت قميص منتخب بلدي في كل أعماره في الناشئين و المنتخب الوطني الأول منذ عام ٢٠١٨هذا شرف عظيم من بوابة هذا النادي العظيم".

وواصل "كل الخير حل لي حينما هتفت بإسمي الجماهير وارتجت المدينه بالهتاف و حينما وجدت نفسي بين أحضان مدينه بأكملها محمولاً علي الأكتاف و هذا ليس بجديد علي جمهور يتنفس كرة القدم منذ مائة عام".

وأضاف "يعلم الله الكريم أنني لم أبخل علي النادي طيلة حياتي بنقطة عرق واحده كنت أتحامل علي إصاباتي بالشهر و الإثنين وألعب و تركت مستحقاتي مرة و إثنين و خمسة و سبعة من أجل النادي و كنت أتعامل مع غرفة خلع الملابس أنها سر حربي لم أفشي بسر زميل لي في الاعلام أو أي شيء من أجل استقرار النادي فقط لا غير".

وشدد " تحملت ما لا يتحمله الكثير و الكثير من أجل النادي. أكتب هذا البيان وعيني تمتلئ بالدموع و أتذكر كل شيء علي مدار عشرات السنوات منذ تواجدي ناشئ بقطاع الناشئين فضلت أن يستفاد بي النادي الٱن لحل مشاكل زملائي بالفريق و أصبحت اليوم لاعباً لـ النادي المصري البورسعيدي الكبير و هذا شرف لي و تجربه جديدة أتمني الله فيها التوفيق مع هذا النادي الكبير والي اللقاء جمهور الإسماعيلي العظيم و دائماً ما سأقولها مراراّ و تكراراً ( الدراويش في القلب )".

وأوضح بيان رسمي من الإسماعيلي أن اللاعب تنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الدراويش ليرحل إلى المصري.

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد وافق على إتمام الصفقة بعد الحصول على 20 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.