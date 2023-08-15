"الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 21:05

كتب : عمرو نبيل

باهر المحمدي - سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

وجه باهر المحمدي رسالة لجماهير الإسماعيلي عقب إتمام انتقاله لصفوف المصري.

وأعلن الإسماعيلي انتقال قائد الفريق باهر المحمدي إلى المصري بعد تفعيل الشرط الجزائي.

وقال المحمدي عبر فيسبوك: "وداع لجمهوري الحبيب جمهور الدراويش جمهوري وأهلي وأحبتي و الداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول و حتي الٱن تشرفت من بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن اكون ثاني أصغر قائد في تاريخ النادي الحبيب بعد الأسطوره (حازم) رحمة الله عليه و من بوابة هذا النادي تشرفت وأن ارتديت قميص منتخب بلدي في كل أعماره في الناشئين و المنتخب الوطني الأول منذ عام ٢٠١٨هذا شرف عظيم من بوابة هذا النادي العظيم".

أخبار متعلقة:
الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو نيمار × رونالدو.. تعرف على تشكيل فريقي الأحلام في الدوري السعودي الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي

وواصل "كل الخير حل لي حينما هتفت بإسمي الجماهير وارتجت المدينه بالهتاف و حينما وجدت نفسي بين أحضان مدينه بأكملها محمولاً علي الأكتاف و هذا ليس بجديد علي جمهور يتنفس كرة القدم منذ مائة عام".

وأضاف "يعلم الله الكريم أنني لم أبخل علي النادي طيلة حياتي بنقطة عرق واحده كنت أتحامل علي إصاباتي بالشهر و الإثنين وألعب و تركت مستحقاتي مرة و إثنين و خمسة و سبعة من أجل النادي و كنت أتعامل مع غرفة خلع الملابس أنها سر حربي لم أفشي بسر زميل لي في الاعلام أو أي شيء من أجل استقرار النادي فقط لا غير".

وشدد " تحملت ما لا يتحمله الكثير و الكثير من أجل النادي. أكتب هذا البيان وعيني تمتلئ بالدموع و أتذكر كل شيء علي مدار عشرات السنوات منذ تواجدي ناشئ بقطاع الناشئين فضلت أن يستفاد بي النادي الٱن لحل مشاكل زملائي بالفريق و أصبحت اليوم لاعباً لـ النادي المصري البورسعيدي الكبير و هذا شرف لي و تجربه جديدة أتمني الله فيها التوفيق مع هذا النادي الكبير والي اللقاء جمهور الإسماعيلي العظيم و دائماً ما سأقولها مراراّ و تكراراً ( الدراويش في القلب )".

وأوضح بيان رسمي من الإسماعيلي أن اللاعب تنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الدراويش ليرحل إلى المصري.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الإسماعيلي الرياضي نادي CLUB SPORTING ISMAILY المحمدي ينتقل للنادي المصري بعد تفعيل الشرط الجزائي أعلنت اللجنة الثلاثية بالنادي الإسماعيلي أن اللاعب باهر المحمدي مدافع الفريق قام بتفعيل بند الشرط الجزائي بعقده اتمم إنتقاله رسميا للنادي المصري ،البورسعيدي يأتي هذا بعد أن قام اللاعب بالتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدي النادي الإسماعيلي ليرحل اللاعب إلي ناديه الجديد رسميا بعد تسلم النادي لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده مع النادي .الإسماعيلي OFFICIALISMAILYSC ISMAILYSC ل ISMAILYOFFICIAL WWW.ISMAILYCLUB.ORG‏'‏

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد وافق على إتمام الصفقة بعد الحصول على 20 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.

الإسماعيلي المصري باهر المحمدي
نرشح لكم
بودولسكي: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري الثالث.. المقاولون يضم عمرو مرعي
أخر الأخبار
بودولسكي: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية 23 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الرجاء يبدأ مفاوضات ضم فخر الدين بن يوسف ساعة | الكرة الإفريقية
نيمار: اتخذت القرار الصحيح بانتقالي لـ الهلال ساعة | السعودية
ذا أثليتك: لينجليه يدخل حسابات النصر ساعة | السعودية
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري 2 ساعة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24