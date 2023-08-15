الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

بات نادي الهلال قريبا من صفقة جديدة مدوية في الدوري السعودي بالتعاقد مع ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب.

وكان الهلال السعودي قد أعلن قبل لحظات عن تعاقده مع نيمار قائد منتخب البرازيل ونجم نادي باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الهلال لاتفاق نهائي مع ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب.

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وأشار التقرير إلى اتفاق الهلال مع بونو ونادي إشبيلية للتعاقد مع حارس المرمى المغربي لمدة ثلاثة مواسم.

ويلعب إشبيلية غدا الأربعاء أمام مانشستر سيتي على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

صاحب الـ32 عاما ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد مستغلا مشاكل إشبيلية المادية حاليا، قد لا تجعله يمانع بيع أحد نجومه.

ويأتي ذلك بعد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي.

كما ارتبط اسم بونو خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الذي كان قريبا من التعاقد مع كيبا حارس مرمى تشيلسي ولكن اللاعب فضّل الانتقال لريال مدريد في النهاية.

وكان بونو قد بدأ رحلة احتراف في إسبانيا بداية من صيف 2012 عندما انتقل إلى رديف أتليتكو مدريد من الوداد المغربي.

ولعب بونو مع أندية سرقسطة وجيرونا حتى انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.

وساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم في إنجاز تاريخي للكرة الإفريقية.

وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.

إشبيلية ياسين بونو الهلال
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