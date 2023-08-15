نيمار × رونالدو.. تعرف على تشكيل فريقي الأحلام في الدوري السعودي

ماذا لو أقيمت مباراة تجمع نجوم الدوري السعودي على غرار ما يحدث في الدوري الأمريكي حيث تجمع بين فريقي من الشرق والغرب؟ كيف سيصبح التشكيل؟

الدوري السعودي واصل صفقاته النارية خلال هذا الصيف بعدما أعلن الهلال تعاقده مع نيمار دا سيلفا.

نيمار انضم لمجموعة من نجوم الصف الأول الذين توافدوا تواليا على الدوري السعودي في صفقات خرافية.

كريستيانو رونالدو الذي أطلق الشراراة بانضمامه لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية تلاه كريم بنزيما ورياض محرز وروبرتو فيرمينو، والآن تستطيع تكوين فريقين كاملين من النجوم سيقود رونالدو أحدهما ويقود نيمار الفريق الآخر.

تشكيل الفريق الأول (نيمار)

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: فابينيو - كوليبالي - روجر إيبانيز

الوسط: ماكسيمان - كانتي - كيسي - هندرسون

الهجوم: نيمار - كريم بنزيما - محرز

وعلى مقاعد البدلاء: موسى ديمبلي - إيفر بانيجا - إيجالو

تشكيل الفريق الثاني (رونالدو)

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أليكس تيليس - جاك هندري - سيكو فوفانا

الوسط: فيرمينو - بروزوفيتش - سافيتش - روبن نيفيز

الهجوم ساديو ماني - رونالدو - مالكوم

ويجلس على مقاعد البدلاء: تاليسكا، فيليبي جوتا، كويلار.