الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

أحمد عبد النبي لاعب الداخلية

أعلن نادي زد ضم أحمد سيد عبد النبي من الأهلي في صفقة بتعاقد لمدة خمسة مواسم مقبلة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه بعد صعوده إلى الدوري الممتاز لأول مرة بمسمى النادي الجديد.

وكان عبد النبي قد خاض الموسم المنقضي في الداخلية معارا من الأهلي.

أخبار متعلقة:
الثالث من الأهلي.. زد يضم حمدي ياسر في عاشر تدعيمات الفريق زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي الإفريقي الرابع.. زد يعلن تعاقده مع موتوموسي كما كشف في الجول.. زد يعلن ضم إسلام عبد الله

وسبق وأعلن نادي زد ضم محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

كما ضم زد، مصطفى فوزي لاعب شباب الأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة.

كما كشف نادي زد اليوم الثلاثاء عن ضم نادي زد مدافع شباب الأهلي حمدي ياسر لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأعلن نادي زد عن 11 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:

- محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

- الجامبي محمد سوانيه

- التنزاني محسني ماليما

- معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

- عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

- إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

- بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

- محمد أشرف إعارة من الأهلي

- مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

- حمدي ياسر من الأهلي

- أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

الأهلي الداخلية الدوري المصري زد
نرشح لكم
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد "الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري الثالث.. المقاولون يضم عمرو مرعي أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا.. ومنصب جديد لخالد رفعت المقاولون يضم إسلام عبد النعيم من الاتحاد
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري 35 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ساعة | الدوري المصري
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك ساعة | كرة يد
كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي