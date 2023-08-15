الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي

أعلن نادي زد ضم أحمد سيد عبد النبي من الأهلي في صفقة بتعاقد لمدة خمسة مواسم مقبلة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه بعد صعوده إلى الدوري الممتاز لأول مرة بمسمى النادي الجديد.

وكان عبد النبي قد خاض الموسم المنقضي في الداخلية معارا من الأهلي.

وسبق وأعلن نادي زد ضم محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

كما ضم زد، مصطفى فوزي لاعب شباب الأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة.

كما كشف نادي زد اليوم الثلاثاء عن ضم نادي زد مدافع شباب الأهلي حمدي ياسر لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأعلن نادي زد عن 11 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:

- محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

- الجامبي محمد سوانيه

- التنزاني محسني ماليما

- معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

- عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

- إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

- بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

- محمد أشرف إعارة من الأهلي

- مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

- حمدي ياسر من الأهلي

- أحمد سيد عبد النبي من الأهلي