الثالث.. المقاولون يضم عمرو مرعي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 19:29

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي

أعلن المقاولون العرب انضمام عمرو مرعي قادما من إنبي رسميا.

عمرو مرعي

النادي : المقاولون العرب

إنبـي
المقاولون العرب

وأوضح المقاولون أن إسلام وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

مرعي كان قد انتقل إلى صفوف إنبي في شهر يناير الماضي قادما من المصري ووقع على عقد لمدة 6 أشهر.

أخبار متعلقة:
أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا.. ومنصب جديد لخالد رفعت المقاولون يضم إسلام عبد النعيم من الاتحاد تجربة سعودية ثالثة.. الوحدة يضم إيجالو

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض الموسم الماضي في الدوري 5 مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

Image

وبدأ عمرو مرعي مسيرته في وادي دجلة وانتقل بعد ذلك للداخلية وإنبي والنجم الساحلي وبيراميدز ومصر للمقاصة وطلائع الجيش والمصري وإنبي مجددا.

وأصبح عمرو مرعي ثالث صفقات المقاولون بعد عربي بدر من الأهلي وإسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري وكليهما في صفقة انتقال حر.

وأنهى المقاولون الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.

المقاولون عمرو مرعي إنبي
نرشح لكم
"الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا.. ومنصب جديد لخالد رفعت المقاولون يضم إسلام عبد النعيم من الاتحاد الثالث من الأهلي.. زد يضم حمدي ياسر في عاشر تدعيمات الفريق كما كشف في الجول.. سموحة يتعاقد مع ثنائي الأهلي ضمن خمس صفقات خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع باهر المحمدي.. وكواليس حسم الصفقة
أخر الأخبار
"الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله 5 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو 16 دقيقة | ميركاتو
نيمار × رونالدو.. تعرف على تشكيل فريقي الأحلام في الدوري السعودي 22 دقيقة | السعودية
الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي 28 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - حل الأزمة.. عبد الباري: الزمالك يشارك في البطولة العربية وتجديد عقد الأحمر 45 دقيقة | كرة يد
النجوم يعلن عبر في الجول تعيين محمد حمص مدير فني 56 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي