الثالث.. المقاولون يضم عمرو مرعي
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 19:29
كتب : حامد وجدي
أعلن المقاولون العرب انضمام عمرو مرعي قادما من إنبي رسميا.
عمرو مرعي
النادي : المقاولون العرب
وأوضح المقاولون أن إسلام وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.
مرعي كان قد انتقل إلى صفوف إنبي في شهر يناير الماضي قادما من المصري ووقع على عقد لمدة 6 أشهر.
اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض الموسم الماضي في الدوري 5 مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا.
وبدأ عمرو مرعي مسيرته في وادي دجلة وانتقل بعد ذلك للداخلية وإنبي والنجم الساحلي وبيراميدز ومصر للمقاصة وطلائع الجيش والمصري وإنبي مجددا.
وأصبح عمرو مرعي ثالث صفقات المقاولون بعد عربي بدر من الأهلي وإسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري وكليهما في صفقة انتقال حر.
وأنهى المقاولون الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.
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