المقاولون يضم إسلام عبد النعيم من الاتحاد
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 19:23
كتب : حامد وجدي
أعلن المقاولون العرب انضمام إسلام عبد النعيم قادما من الاتحاد السكندري رسميا.
إسلام عبد النعيم
النادي : المقاولون العرب
وأوضح المقاولون أن إسلام وقع على عقد يربطه بالنادي لعامين في صفقة انتقال حر.
اللاعب صاحب الـ30عاما خاض مع الاتحاد السكندري 26 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.
وبدأ إسلام عبد النعيم مسيرته في شباب الزمالك وانتقل إلى شربين ثم سموحة ثم الداخلية والإسماعيلي وطلائع الجيش والجونة وأخيرا الاتحاد السكندري.
وخلال الصيف الجاري ضم المقاولون عربي بدر من الأهلي في صفقة انتقال حر.
وأنهى المقاولون الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.
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