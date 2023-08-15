الثالث من الأهلي.. زد يضم حمدي ياسر في عاشر تدعيمات الفريق

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

حمدي ياسر - الأهلي

أعلن نادي زد تدعيم صفوفه بالصفقة العاشرة، والثالثة من الأهلي بضم حمدي ياسر.

وضم نادي زد مدافع شباب الأهلي حمدي ياسر لمدة خمس سنوات مقبلة.

وكان الأهلي قد ضم حمدي ياسر في صيف 2021 قادما من نادي دسوق.

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وسبق وأعلن نادي زد ضم محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

كما ضم زد، مصطفى فوزي لاعب شباب الأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأعلن نادي زد عن عشر صفقات رسمية حتى الآن كالآتي:

- محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

- الجامبي محمد سوانيه

- التنزاني محسني ماليما

- معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

- عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

- إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

- بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

- محمد أشرف إعارة من الأهلي

- مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

- حمدي ياسر من الأهلي

الأهلي الدوري المصري نادي زد حمدي ياسر
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