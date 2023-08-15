كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة أجندة بطولات الموسم الرياضي 2023 - 2024 لمنافسات الرجال.

وتنطلق البطولات المحلية يوم 20 أكتوبر بمواجهة بين الأهلي والزمالك في دولة البحرين.

بينما يبدأ الموسم يوم 24 سبتمبر المقبل بانطلاق منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي.

وكان الأهلي قد توج الموسم الماضي بألقاب دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس مصر وبطولة الدوري الإفريقي.

بينما الاتحاد السكندري حصد الموسم الماضي لقب كأس السوبر.

وجاءت أجندة بطولات موسم رجال السلة كالآتي:

كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي - من 24 إلى 26 سبتمبر

البطولة العربية للأندية بمشاركة الأهلي والاتحاد - من 1 إلى 12 أكتوبر

كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك - 20 أكتوبر

دور 32 كأس مصر - 21 أكتوبر

نهائي كأس مصر - 19 أبريل 2024

الدور المجموعة الأولى دوري مرتبط - 25 إلى 27 أكتوبر

نهائي دوري المرتبط - 19 إلى 22 ديسمبر

انطلاق دوري السوبر - من 30 ديسمبر

نهائي دوري السوبر - 26 أبريل 2024 إلى 4 مايو 2024