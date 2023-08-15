خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع باهر المحمدي.. وكواليس حسم الصفقة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 17:47

كتب : عمرو نبيل

باهر المحمدي

توصل نادي المصري لاتفاق نهائي بشأن ضم باهر المحمدي لتدعيم دفاعات الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي حتى صيف 2025-2026.

وعلم FilGoal.com أن المصري أتم اتفاقه لضم باهر المحمدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يتم اتفاقه مع المقاولون لضم الجوهري خبر في الجول - لن يسجل ضده مجددا.. المصري يتم اتفاقه مع فاركو لضم شكري نجيب خبر في الجول - الأهلي يوافق على رحيل محمد شريف.. قيمة الانتقال وشرط جزائي للأندية المصرية الأخرى أستون فيلا يتعاقد مع الموهبة المصرية عمر خضر

واتفق المصري مع مدافع الإسماعيلي على كافة الشروط الشخصية.

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد وافق على إتمام الصفقة بعد الحصول على 20 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.

المصري سبق واتفق مع الإسماعيلي على دفع 14 مليون بالإضافة لتخلي اللاعب عن باقي مستحقاته البالغة 6 ملايين جنيه.

الإسماعيلي عاد بعدها وطلب الحصول على المبلغ كاملا، على أن يسوي مستحقات باهر المتأخرة بعد ذلك.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري باهر المحمدي
نرشح لكم
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري 35 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ساعة | الدوري المصري
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك ساعة | كرة يد
كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي