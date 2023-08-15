مؤتمر جوارديولا: دي بروين قد يغيب لأربعة أشهر.. ونستطيع تعويضه بـ3 أفكار

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي احتمالية غياب لاعب خط وسط فريقه كيفن دي بروين من ثلاثة لأربعة أشهر بسبب الإصابة.

وأصيب دي بروين في مواجهة بيرنلي الجمعة الماضية في أولى جولات الدوري الإنجليزي واضطر للخروج مستبدلا.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قبل ملاقاة إشبيلية في السوبر الأوروبي غدا قائلا: "علينا أن نقرر بشأن خضوعه لعملية جراحية، سوف نقرر في الأيام المقبلة".

وأردف "الجراحة هي جراحة قد يعود بعد ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأكمل "أرسلنا صور الفحوصات لطبيبين أو ثلاثة وكلهم لديهم الرأي ذاته".

وتابع "أعطوني 25 يوما والتحضيرات ستكون أسهل، لقد تحدثت اليوم فقط لـ15 دقيقة مع الأطباء ومع دي بروين ولسوء الحظ تعرض للإصابة".

وعن كيفية تعويض دي بروين ألمح المدرب الإسباني لثلاثة أفكار يدرسها وكشف "سنتحدث مع النادي إن كان هناك إمكانية للتعاقد مع بديل".

وأردف "فيل فودين يستطيع اللعب في وسط الملعب مثل الأطراف كذلك، وماتيو كوفاسيتش كذلك، لدينا قائمة من الفريق تستطيع إيجاد الحلول".

وتابع "بالطبع إصابة دي بروين ضربة وخسارة كبيرة لنا فهو يتمتع ببعض الإمكانيات وغيابه لفترة طويلة أمر صعب لنا، لكن يجب أن ننظر للأمام ونبحث عن البدائل".

وشدد "كيفن لا يمكن استبداله ولكن لدينا لاعبين موهوبين سيعوضونه".

وعن هل الفوز بدوري أبطال أوروبا أزاح الضغط من على سيتي قال: "إنه شعور بالارتياع، لقد ظللنا سبع سنوات بدون الفوز بها، من الصعب التتويج بها لكننا جوعى بما يكفي للمنافسة لتحدي أنفسنا، إن أراد أي فريق أن يأخذ أي من تيجاننا الثلاثة فيمكنه أن يقاتلنا".

وكان سيتي توج الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية وهم الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني فريق من إنجلترا يحققها بعد غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وعن مواجهة إشبيلية قال جوارديولا: "اللعب في مباراة الغد يجب أن تفوز بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي والأمر ليس سهلا ربما أسهل لهم لأنهم فازوا بالكثير من بطولات الدوري الأوروبي".

وأتم جوارديولا مؤتمره قائلا: "يجب أن نستغل الفرصة ونفوز بالمباراة لأنه من يعرف متى نستطيع العودة لها مجددا إذ أن المشاركة فيها يتطلب الفوز بدوري أبطال أوروبا".