كيبا: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد بعد نهاية فترة الإعارة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا - وست هام ضد تشيلسي

يتمنى كيبا أريزابالاجا حارس ريال مدريد المعار من تشيلسي أن يقرر النادي الملكي استمراره لفترة أطول عقب نهاية فترة الإعارة.

كيبا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين ضم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال كيبا في مؤتمر تقديمه يوم الثلاثاء: "أتمنى أن يقرر ريال مدريد استمراري لفترة أطول في نهاية الموسم".

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وأضاف "أريد أن أبعث برسالة تشجيع إلى تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر، وأتمنى لهم الشفاء العاجل لأن الإصابات هي أصعب جزء في مسيرتنا".

وواصل الحارس الإسباني "أتمنى أن يعود كورتوا قريبا للملاعب ليكون معنا".

وانضم كيبا للملكي من أجل تعويض تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتابع "اليوم أحد أهم الأيام في حياتي وأكثرها خصوصية في مسيرتي الرياضية، فخور للغاية بارتداء قميص ريال مدريد. سأبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات".

وأتم حارس تشيلسي المعار "أتمنى أن نتمكن من تعزيز سجل إنجازات ريال مدريد وتعزيز أسطورته".

سيرتدي كيبا أريزابالاجا القميص رقم 25.

من جهته، قال فلورنتينو بيريزرئيس ريال مدريد في مؤتمر تقديم كيبا: "عزيزي كيبا، أهلا بك في بيتك الجديد. نعلم جيداً ما تعنيه هذه اللحظة لك ونعلم كم ناضلت للتمكن من الدفاع عن قميص ريال مدريد".

وأضاف "نشعر بسعادة كبيرة لوجودك معنا لأنك أحد أفضل حراس المرمى في العالم ولأننا نريد مواصلة تعزيز واحدة من أروع المراحل في تاريخنا".

وأكمل "أنت أيضاً أحد أكبر حراس المرمى في كرة القدم الإسبانية. قد تكون هذه واحدة من أهم اللحظات في مسيرتك الاحترافية بأكملها ونأمل أن تكون أيضاً محطة مهمة في حياتك.

وأتم "وصلت إلى هنا بفضل عملك، موهبتك، تضحياتك ودعم عائلتك، وأيضاً رغبتك في تشكيل جزء من أفضل نادٍ في العالم".

كيبا البالغ من العمر 28 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ومن المتوقع أن يخرج كيبا من حسابات ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي هذا الموسم بعدما تعاقد مع الإسباني روبرتو سانشيز لدعم مركز حراسة المرمى.

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