مصدر مقرب من إبراهيم حسن لـ في الجول: اللاعب اتفق على فسخ عقده مع الاتحاد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 16:33

كتب : حامد وجدي

إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري

وصلت رحلة إبراهيم حسن مع نادي الاتحاد السكندري إلى نهايتها واللاعب يستعد الآن لمغادرة الفريق الأخضر.

إبراهيم حسن

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "إبراهيم حسن اتفق مع الاتحاد السكندري على فسخ التعاقد بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته المالية".

وأضاف "اللاعب سيذهب إلى نادي الاتحاد السكندري لجمع متعلقاته الشخصية والرحيل بشكل رسمي".

وأكمل "إبراهيم حسن عقد جلسة مع طارق العشري المدير الفني أخبره خلالها المدرب أنه سيكون خارج حساباته في الموسم المقبل ولذلك قرر الرحيل".

وأتم تصريحاته "اللاعب يمتلك عدة عروض سيفاضل بينها خلال الفترة المقبلة".

يأتي ذلك بعد أيام مما كشفه FilGoal.com عن عدم ممانعة نادي الاتحاد في رحيل إبراهيم حسن ودراسة العروض المقدمة له بسبب استبعاد الجهاز الفني لنه من التدريبات في الفترة الماضية لعدم تناسب طريقة اللاعب مع المدرب.

إبراهيم حسن البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي وانضم منه لصفوف الزمالك ثم بيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري.

ومع الاتحاد لعب 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

الدوري المصري إبراهيم حسن الاتحاد السكندري
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