الصفقة الرابعة.. أرسنال يضم دافيد رايا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

دافيد رايا

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع دافيد رايا حارس مرمى منتخب إسبانيا وبرينتفورد الإنجليزي.

وانضم الحارس الإسباني إلى أرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند شراء في الموسم المقبل.

يأتي ذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في أرسنال والذي يشغله حاليا آرون رامسديل.

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ورحل عن أرسنال قبل أيام الحارس الأسترالي مات ريان وانضم إلى صفوف نوتنجهام فورست.

ويعد رايا هو رابع صفقات أرسنال الصيفية بعد كل من كاي هافرتز وديكلان رايس ويوريان تيمبر.

الحارس البالغ من العمر 27 عاما ظهر خلال الموسمين الماضيين بمستوى مميز مع فريقه برينتفورد.

وفاز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية.

وكان أرسنال فاز في المباراة الأولى للدوري الإنجليزي على نوتنجهام فورست بهدفين لهدف.

ويلعب ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري يوم الإثنين المقبل.

أرسنال الدوري الإنجليزي دافيد رايا
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