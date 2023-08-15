سكاي: بايرن يستهدف ضم حارس سيتي.. وعقبة أمام الصفقة

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ يستهدف ضم ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي هذا الصيف.

بايرن ميونيخ يسعى لضم حارس مرمى بسبب إصابة مانويل نوير التي ستبعده عدة شهور عن الملاعب، وبعد رحيل الحارس الآخر يان سومر إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بدأت مع وكلاء اللاعب، والقرار متروك للحارس الألماني.

ويرغب ستيفان أورتيجا في الانضمام إلى بايرن لأنه سيكون رقم 1 في الوقت الحالي، على عكس مانشستر سيتي إذ يجلس بديلا لإيدرسون.

ويعارض سيتي فكرة التخلي عن الحارس قبل التعاقد مع حارس بديل لإيدرسون، حسب تقرير قناة SPORT1.

يذكر أن بايرن درس التعاقد مع أورتيجا في يناير الماضي، ولكنه تعاقد مع يان سومر ليلعب بدلا من نوير المصاب.

وتوج البالغ من العمر 30 عاما مع سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ويمتد عقد أورتيجا مع الفريق السماوي حتى صيف 2025.

وكان حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ليكون بديلا لنوير، ولكن الحارس انتقل إلى ريال مدريد، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.

أكد يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن ناديه كان على وشك التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، لكن الأخير اختار الانضمام لريال مدريد.

وقال دريسن في مؤتمر تقديم هاري كين لوسائل الإعلام يوم الأحد: "كنا قريبين من ضم كيبا وأردنا تقديمه اليوم لكنه إسباني واختار ريال مدريد".

كيبا البالغ من العمر 28 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.