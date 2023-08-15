مدرب النصر: كنا أبطالا رغم الخسارة أمام الاتفاق

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - الاتفاق ضد النصر

وصف لويس كاسترو مدرب النصر السعودي لاعبيه بالأبطال رغم الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي.

وخسر النصر من الاتفاق بنتيجة 1-2 في ظل غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا للراحة.

وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين: "أنا أحاسب لاعبي فريقي على العمل والعطاء وليس النتيجة، لذلك أهنئهم كثيراً على ما قدموه في المباراة. لقد كانوا أبطالاً في الملعب رغم ضغط المباريات الذي تعرضنا له".

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وأضاف "لعبنا بعد 48 ساعة فقط من نهائي البطولة العربية الذي امتد إلى شوطين إضافيين، ورغم ذلك كنا أقوياء بالملعب، لكن للأسف لم ينعكس ذلك على النتيجة".

وانتصر النصر على الهلال في نهائي البطولة العربية يوم السبت الماضي، في المباراة التي شهدت إصابة رونالدو.

وأكمل كاسترو "يشعر اللاعبون بالإرهاق الشديد ولم يكن لديهم الوقت للاستشفاء. لقد خاضوا 8 مباريات متتالية ومباراة نهائية لمدة 120 دقيقة، لذلك قررنا إراحتهم".

وتابع البرتغالي "جلبنا لجماهير النصر السعادة بالفوز باللقب العربي، وهذا الشيء الذي حضرنا له منذ البداية".

وأتم "وضعنا الكأس في خزائن البطولات وانتهى بالنسبة لنا، وبدأنا التركيز في الدوري. نبحث عن الانتصارات وإضافة بطولات جديدة للنصر".

ونجح الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد المدير الفني في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان النصر قد تقدم بهدف عن طريق ساديو ماني مبكرا في الدقيقة الرابعة.

وشهد الشوط الثاني صحوة من فريق الاتفاق من أجل تعديل النتيجة.

ونجح روبن كايسون في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وسريعا اكتملت عودة الاتفاق بهدف ثان عن طريق موسى ديمبيلي في الدقيقة 53.

وسجل ماني هدفا قاتلا في الدقيقة 89 ولكن تم إلغائه بسبب التسلل.

النصر الاتفاق
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