العائد من الاعتزال.. المقاصة يعلن انتقال "أمو" إلى بيراميدز

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 15:39

كتب : عمرو نبيل

محمد عادل "أمو"

أعلن نادي مصر للمقاصة انتقال لاعبه محمد عادل "أمو" إلى نادي بيراميدز بشكل رسمي.

وكشف مصر للمقاصة الذي يشارك في دوري المحترفين المصري عن انتقاله لاعبه عبر الصفحة الرسمية للنادي.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز حصل على خدمات اللاعب لمدة 5 مواسم. وأن الصفقة كلفت النادي 4 ملايين جنيه.

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وكان محمد عادل "أمو" البالغ من العمر حاليا 24 عاما أعلن في 10 أكتوبر 2022 اعتزاله كرة القدم.

وجاء إعلان اللاعب اعتزاله بسبب عدم قيده في قائمة أي فريق وقتها قبل دقائق قليلة من غلق باب القيد المحلي.

قبل أن يعود اللاعب ويعلن تراجعه عن قراره بالاعتزال، ومن ثم ينتقل بعدها إلى مصر للمقاصة في الدرجة الثانية.

وسيكون محمد عادل سابع صفقات بيراميدز الصيفية بعد كل من محمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي ومهند لاشين وسيف جعفر ويوسف أسامة وفيستون ماييلي.

المقاصة الدوري المصري بيراميدز محمد عادل أمو
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