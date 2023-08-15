سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال

يشارك منتخب مصر لكرة السلة في الأسبوع العالمي للعبة بالإمارات استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة أواخر هذا الشهر.

وتستقبل العاصمة الإماراتية مباريات تجمع 6 من أفضل منتخبات كرة السلة على مستوى العالم، في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، التي تقام في إندونيسيا واليابان والفلبين بين 25 أغسطس و10 سبتمبر.

ويلعب فراعنة السلة أمام المنتخب اللبناني في افتتاح الأسبوع العالمي يوم الخميس.

وتشهد المنطقة للمرة الأولى على الإطلاق مباريات لمنتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال، في مواجهات تجمعه بمنتخبي ألمانيا واليونان يومي الجمعة والأحد.

كما يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره اليوناني يوم السبت في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم.

وتأتي مباريات أسبوع كرة السلة العالمي بالإمارات استعدادا لكأس العالم على النحو التالي:

الخميس.. مصر ضد لبنان

الجمعة.. أمريكا ضد اليونان

الجمعة.. لبنان ضد المكسيك

السبت.. ألمانيا ضد اليونان

الأحد.. أمريكا ضد ألمانيا

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.