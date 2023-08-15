الثالث من فيوتشر.. بيراميدز يتعاقد مع بوبو

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو

أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر بشكل رسمي.

ويعد بوبو هو ثالث لاعب يتعاقد بيراميدز معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من فيوتشر والسادس بشكل عام.

وسبق بوبو من فيوشر إلى بيراميدز كل من محمود مرعي ومهند لاشين.

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كما تعاقد بيراميدز مع ثنائي الزمالك السابق يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

وضم أيضا بيراميدز فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني ومنتخب الكونغو.

بوبو من مواليد 10 نوفمبر عام 2000، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو 139 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، وكذلك 7 لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب 8 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم 18 يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.

الدوري المصري بيراميدز فيوتشر
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