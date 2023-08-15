زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي

أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق لمدة 5 سنوات مقبلة.

كذلك أعلن زد التعاقد مع محمد أشرف لاعب النادي الأهلي والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

ويستمر نادي زد في إعلان صفاقته الجديدة تباعا بعدما أعلن عن ضم كل من محمد إسماعيل من إنبي، والجامبي محمد سوانيه والتنزاني محسني ماليما.

وجرجس مجدي من إنبي والموريتاني معط ماجاسا، والكونغولي أرناوفي مومبولي.

وعبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة، وإسلام عبد الله من حرس الحدود.

وبيتمر موتوسومي لاعب وسط منتخب الكونغو وفيتا كلوب السابق.

وتأهل زد إلى الدوري الممتاز رفقة الجونة وبلدية المحلة.