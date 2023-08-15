جارديان: صفقة انتقال ماجواير إلى وست هام في طريقها للفشل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أفات جريدة ذا جارديان بأن صفقة انتقال هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد إلى وست هام يونايتد في طريقها للفشل.

وأوضح التقرير أن إدارة وست هام مستاءة من مماطلة اللاعب وبدأت البحث عن بدائل.

ذلك بسبب مطالبة اللاعب لمانشستر يونايتد بتعويض مالي يبلغ 7 ملايين جنيه استرليني، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يحتفظ بجوهرته إلى 2028 موناكو يعلن ضم دينيس زكريا مانشيني: لا علاقة للسعودية باستقالتي من تدريب إيطاليا ماتيتش ينضم إلى ستاد رين الفرنسي

وأوضح التقرير أن هناك فرصة لإحياء الصفقة، إلا أنها لا تمضي قدما في الوقت الحالي.

وكان هاري ماجواير قريبا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وكشف تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قبل أيام أن وست هام توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد لضم هاري ماجواير بمقابل يقترب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وستستمر المحادثات بين الطرفين في ظل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالحصول على خدمات اللاعب.

المدافع الإنجليزي كان قد أعلن سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه قبل بداية الموسم.

وانتقل ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

الموسم الماضي شهد تراجعا واضحا في دور ماجواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.

مانشستر يونايتد وست هام يونايتد هاري ماجواير
نرشح لكم
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري 34 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ساعة | الدوري المصري
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك ساعة | كرة يد
كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي