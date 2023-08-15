خبر في الجول - بسبب مستحقات المدرب السابق.. تعذر مشاركة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد

تعذرت مشاركة فريق الزمالك لكرة اليد في البطولة العربية للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 أغسطس الجاري إلى 27 من الشهر ذاته.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم يتوصل إلى تسوية لحل أزمة المستحقات المتأخرة لمدرب الفريق السابق الإسباني ماتيو جارالدا.

وحاول الزمالك التوصل لاتفاق مع المدرب بدفع مبلغ 40 ألف دولار من قيمة مستحقاته المتأخرة، ومن ثم دفع باقي المبلغ في وقت لاحق.

إلا أن المدرب الإسباني رفض هذا المقترح، وبذلك لم يحصل الزمالك على إذن للمشاركة في البطولة التي تنطلق غدا.

ويشارك من مصر في البطولة فريق البنك الأهلي. وهي التي تؤهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وكشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري في وقت سابق عن عدم مقدرة الزمالك المشاركة في البطولة بسبب عدة أزمات.

وقال "أزمة الزمالك مع المدرب الأجنبي والمحترف السابقان في الفريق ليس لاتحاد كرة اليد علاقة بها، الاتحاد الدولي خاطبنا من أجل مخاطبة الزمالك لدفع مستحقات المدرب واللاعب ولكن الزمالك لم يرد علينا وبالتالي الرد سيأتي من الاتحاد الدولي بإيقاف الزمالك دوليا وقاريا لحين السداد وبالتالي الزمالك لن يستطيع المشاركة في البطولة العربية التي تقام بتنظيم الاتحاد الدولي، وهذا ما يوجد في لوائح وقوانين الاتحاد الدولي الرسمية".

وأضاف "بجانب إحضار صور التحويل البنكي للمدرب الأجنبي واللاعب الأجنبي الذي يفيد بحصولهما على مستحقاتهما المتأخرة لدى الزمالك من أجل إرسالها إلى الاتحاد الدولي الذي بدوره سيخاطب اللاعب والمدرب وعند التأكد من السداد سيعود ويخاطبنا من أجل السماح للزمالك بالمشاركة".