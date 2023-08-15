الشرق الأوسط: أهلي جدة يتفق مع أتالانتا على ضم مدافعه

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 13:45

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - أتالانتا

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي توصلت لاتفاق نهائي مع أتالانتا على ضم التركي ميريح ديميرال هذا الصيف.

انضمام ديميرال - 25 عاما - سيجعله سابع صفقات أهلي جدة الأجنبية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيما أفادت تقارير إيطالية أن الصفقة ستكلف أهلي جدة نحو 20 مليون يورو.

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إذ يمتد عقده مع أتالانتا إلى 30 يونيو 2026.

وظهر ديميرال في 70 مباراة بقميص أتالانتا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وارتدى الدولي التركي قمصان أندية سبورتنج لشبونة والأنيا سبور وساسولو ويوفنتوس وأتالانتا.

وتسابق إدارة أهلي جدة الوقت من أجل حسم صفقة اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي.

وحصل النادي على موافقة اللاعب الشفهية من أجل تقديم عرض رسمي لناديه الإيطالي، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن يحاول الأهلي حسم الصفقة خلال 48 ساعة، وذلك بعد أن اتفق النادي مع اللاعب البولندي على بنود العقد.

جدير بالذكر أن أهلي جدة ضم هذا الصيف كل من، روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي وألان سان ماكسيمان وفرانك كيسي وروجر إيبانيز.

أهلي جدة أتالانتا ميريج ديميرال
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