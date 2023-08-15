سلة - ستيف كير: أشعر بسعادة بالغة لرؤية نجاح منتخبات مصر ولبنان والأردن

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

ستيف كير

يرى ستيف كير مدرب منتخب أمريكا لكرة السلة أن اللعبة تطورت بشكل كبير في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، واستشهد بمنتخبات مصر ولبنان والأردن.

وتستعد المنتخبات الـ3 للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة 2023 أواخر هذا الشهر.

وقال كير في تصريحات نشرتها جريدة الخليج الإماراتية: "يسعدني التطور الواضح لكرة السلة في الشرق الأوسط، وأشعر بسعادة كبيرة لرؤية تقدم ونجاح منتخبات مصر ولبنان والأردن لما حظيت به من ذكريات ولحظات سعيدة في تلك البلدان".

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وأضاف "لا شك أن هذا التطور في كرة السلة بالمنطقة يؤكد عالمية هذه الرياضة وشغف الشعوب بها".

يذكر أن ستيف كير ولد في لبنان وعاش في مصر لمدة 3 سنوات خلال فترة المراهقة.

المنتخب الأمريكي يستعد للبطولة بالمشاركة في أسبوع كرة السلة العالمي بالإمارات، مثل منتخبي مصر ولبنان.

ويلعب منتخب أمريكا ضد نظيريه الألماني واليوناني يومي الجمعة والأحد المقبلين

وأوضح كير "نحتاج لهذه المباريات التحضيرية وخاصة المباريات المقامة في أبو ظبي بسبب أهميتها في الاستعداد للمونديال".

وأتم مدرب فريق جولدن ستيت واريورز أيضا "لقد لعبنا مباراة واحدة في لاس فيجاس ومباراتين في مالاجا، ونستعد لخوض مباراتين في أبوظبي قبل بدء البطولة".

قبل أقل من عام، عاد كير من جديد إلى مصر من أجل المشاركة في حدث كرة سلة بلا حدود لاكتشاف المواهب الشابة في قارة إفريقيا.

ستيف كير، أسطورة NBA وأحد أفراد الجيل الذهبي لفريق شيكاغو بولز الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات.

ليس ذلك وحسب، بل أحد أفضل المدربين في تاريخ NBA والذي استطاع مع فريقه تغيير كرة السلة، وفاز بلقب الدوري الأمريكي 4 مرات.

ليكون مجموع الخواتم الذي حصل عليها ستيف كير 9 طوال مسيرته كلاعب ومدرب.

ستيف كير قضى فترة من شبابه في مصر وكان يدرس في المدرسة الأمريكية في المعادي، وله الكثير من الذكريات في مصر.

وظهر ستيف كير رفقة النجم محمد صلاح في ليفربول، وغرد النجم المصري بصورته رفقة المدرب الأسطورة.

FilGoal.com توجه إلى ستيف كير خلال تواجده في القاهرة، وأجرى معه حوارا للحديث عن ذكرياته في مصر وكواليس ما دار بينه وبين النجم محمد صلاح في ليفربول.

وإليكم حوار FilGoal.com مع ستيف كير.

نحن سعداء بوجودك هنا

شكرًا.

أقمت في مصر لمدة 3 سنوات، رحلت كحالم والآن تعود كأيقونة، هل يمكنك أن تصف شعورك بين الفترتين؟

من الرائع أن أعود لـ مصر، عشت هنا عندما بلغت 14 و15 عامًا، وعائلتي أحبت الحياة هنا.

وأنا درست في المدرسة الأمريكية بالمعادي، من الرائع أن أعود مجددًا.

أخبرنا بذكرى لا يمكنك نسيانها عن مصر.

لقد كسبت العديد من الأصدقاء وتواجد في المدرسة أطفال من جميع أنحاء العالم، كسبت أصدقاءً من مصر وكل أنحاء أوروبا وأمريكا، كما ارتحلت عبر أنحاء مصر رفقة عائلتي.

ذهبنا إلى الأقصر وأسوان والإسكندرية والعلمين، ذهبنا لكل هذه الأماكن وتعلمت العربية "شوية"، لقد استمتعت حقًا بتلك التجربة.

لقد قابلت صلاح وقد نشر صورة رفقتك ووصفك بالأسطورة كيف كان حوارك معه؟

آآآه محمد صلاح، قابلته الأسبوع الماضي في إنجلترا عندما ذهبت إلى ليفربول، إنه لاعبي المفضل لأنه لاعب عظيم وكذلك إنسان عظيم، إنه يهتم ببلده وشعبه.

وأنا مشجع لـ ليفربول وكان شرفًا مقابلة مو صلاح.

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كمشجع لـ ليفربول، هل يمكنك اختيار لاعب من الفريق سينجح في كرة السلة؟

نعم، فيرجيل فان دايك.

لماذا؟

إنه رياضي هائل، ضخم وقوي، طوله 6,5 قدم وقوي للغاية، أعتقد أن فيرجيل يمكن أن يصير لاعب سلة جيد.

ماذا تعرف عن كرة السلة المصرية؟

أعرف أن الزمالك جيد للغاية وقد فاز ببطولة إفريقيا واللعبة تتطور، فعندما أقمت هنا في الخامسة عشر من عمري، لم يكن هناك أي صالة كرة سلة في مصر بأكملها.

كل مبارياتنا التي لعبناها في نادي الزمالك والجزيرة والمعادي، كانت تقام في الهواء الطلق، لم يكن هناك صالة جيم أو صالة مغطاة.

لكن اليوم كرة السلة أكثر شعبية في مصر، وأطفال أكثر باتوا يمارسونها.

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