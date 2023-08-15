مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 12:57

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين ناديي دياموند والمطرية لتحديد المقعد الممثل لأندية دوري الدرجة الرابعة في الجمعية العمومية للاتحاد.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بإقامة المباراة الفاصلة يوم 1 سبتمبر المقبل في ملعب اتحاد الشرطة في العباسية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك نظرا لتساوي الناديين في الجدارة الرياضية بنسبة 3% لكل منهما وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن إقليم القاهرة الكبرى لموسم 2022-2023.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 134 عضوا بواقع 18 نادي للدوري الممتاز، و48 نادي للدرجة الثانية، و60 نادي للدرجة الثالثة و5 أندية للدرجة الرابعة، و3 من الأندية الحاصلة على بطولات الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسائية.

اتحاد كرة القدم دوري الدرجة الرابعة
نرشح لكم
دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع أوين خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. هذه مطالبنا وسنلجأ للقضاء اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية.. وطريقة مختلفة بعد موسم دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي المصرية للاتصالات يعلن عبر في الجول تغيير اسم النادي لحق بأحمد شكري.. عفروتو ينضم لدياموند في القسم الثالث
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. أرسنال يضم دافيد رايا 14 دقيقة | ميركاتو
سكاي: بايرن يستهدف ضم حارس سيتي.. وعقبة أمام الصفقة 24 دقيقة | ميركاتو
مدرب النصر: كنا أبطالا رغم الخسارة أمام الاتفاق 37 دقيقة | السعودية
العائد من الاعتزال.. المقاصة يعلن انتقال "أمو" إلى بيراميدز 49 دقيقة | ميركاتو
سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال ساعة | كرة سلة
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد ومكان السوبر المحلي بنظامه القديم ساعة | الكرة المصرية
الثالث من فيوتشر.. بيراميدز يتعاقد مع بوبو ساعة | ميركاتو
زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي