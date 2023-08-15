NBA إفريقيا ومافين للتطوير العقاري تعلنان عن تعاون في مصر لعدة سنوات

القاهرة، مصر - 15 أغسطس 2023

أعلنتNBA إفريقيا ومافين للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري في مجال التطوير العقاري، عن تعاون متعدد السنوات يجعل من شركة مافين للتطوير العقاري شريكًا رسميًا لـ NBA Africa في مصر.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة من خلال المهندس محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس مكتب NBA Africa ، ورئيس مكتب NBA مصر، والمهندس محمد رشدي، الشريك المؤسس لشركة مافين للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة.

سيبدأ التعاون بتنظيم "NBA Weekend"، وهو حدث تفاعلي بين كرة السلة والمجتمع يعقد بمقر كالي كوست رأس الحكمة في الساحل الشمالي يومي الجمعة 18 أغسطس والسبت 19 أغسطس. سيشمل الحدث مباريات NBA 3X3 (ثلاثة علي ثلاثة) لكرة السلة، وعروض موسيقية، وفعالية Jr NBA التي يشارك فيها 100 شاب و شابة مصرية عبر اليومين.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق شركة مافين للتطوير العقاري وNBA Africa في وقت لاحق من هذا العام بطولة دوري NBA لغرب القاهرة، وذلك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا. كما تستضيف معسكر NBA لتطوير لاعبي النخبة في مصر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين16 عام و اقل.

وقال المهندس محمد عبد المطلب سليمان نائب رئيس مكتب NBA Africa ، ورئيس مكتب NBA مصر: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة مافين للتطوير العقاري كجزء من التزامنا المستمر بتطوير لعبة كرة السلة على المستوى الشعبي في مصر. تشارك مافين التزامنا بإلهام الجيل القادم من الشباب ليكونوا قادة وزملاء أفضل، سواء في الملعب أو في مجتمعاتهم."

ومن جانبه أضاف المهندس محمد رشدي الشريك المؤسس لشركة مافين للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة: "تم تصميم مشروع مافين لتمكين سكاننا ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم بل وتجاوزها. لدينا قناعة قوية بأن الحياة عبارة عن سلسلة من اللحظات التي تتشكل حسب مكان حدوثها. نحن نبحث دائمًا عن زيادة قيمة الأشياء المهمة، مثل خلق المزيد من الفرص للشباب المصري لممارسة الرياضة. نتطلع إلى إطلاق شراكتنا مع NBA بنهاية هذا الأسبوع من خلال NBA Weekend ".

تعد هذه الشراكة امتداداً للمبادرات السابقة لـ NBA في القاهرة، بما في ذلك تنظيم آخر نسختين من مجموعة النيل ضمن الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، وفعاليات Jr NBA للشباب المصري، والنسخة الثامنة عشرة من معسكر كرة السلة بلا حدود في إفريقيا (BWB)، وإطلاق مكتب NBA مصر في وقت سابق من هذا العام. كما كانت شركة مافين للتطوير الراعي الرئيسي لجوائز معسكر BWB Africa 2022.

يقوم برنامج Jr. NBA، وهو برنامج كرة السلة العالمي للشباب في الرابطة للأولاد والبنات، بتعليم المهارات الأساسية بالإضافة إلى القيم الأساسية للعبة، وهي العمل الجماعي والاحترام والتصميم وقيم المجتمع، على مستوى القاعدة الشعبية، في محاولة لمساعدة الشباب على النمو والتطور من خلال تجربة كرة السلة للاعبين والمدربين وأولياء الأمور. تم تنفيذ برنامج Jr. NBA في 16 دولة أفريقية.

حول NBA Africa

NBA Africa هي كيان مستقل تم تشكيله في مايو 2021 ليدير أعمال NBA في إفريقيا، بما في ذلك الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL)، ومقراته في القاهرة - مصر ؛ داكار ، السنغال - ولاجوس - نيجيريا. تملك NBA تاريخ طويل في إفريقيا، وافتتحت مقرها الرئيسي بالقارة في جوهانسبرج - جنوب إفريقيا في عام 2010. ركزت جهود NBA في القارة على زيادة انتشار كرة السلة وNBA من خلال تنمية الشباب والنخبة، المسؤولية الاجتماعية، توعية وسائل الإعلام، الشراكات، مباريات NBA Africa، متجر NBA وBAL وغيرها من الأنشطة. في العام الماضي، وصلت NBA Africa إلى أكثر من ثمانية ملايين شاب في جميع أنحاء القارة من خلال تطوير كرة السلة، وبرمجة المهارات الحياتية ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي.

تتوفر مباريات NBA وبرامجها في جميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، واستضافت NBA ثلاث مباريات استعراضية بيعت تذاكرها بالكامل في القارة منذ عام 2015. الدوري الأفريقي لكرة السلة (The BAL)، هو شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) و NBA Africa، وهو دوري محترف يضم 12 فريقًا من جميع أنحاء إفريقيا. أكمل الدوري موسمه الثالث في مايو 2023. يمكن للمشجعين متابعةNBA_Africa@ وtheBAL@ على Facebook و Instagram و Twitter و YouTube.

عن مافين

تحرص شركة مافين للتطوير العقاري منذ تأسيسها على العمل من خلال فلسفة خاصة طموحة وملهمة ترتكز على الدراسة المستمرة والدائمة للسوق المصري لتحديد احتياجات العملاء المتجددة بشكل دقيق وعملي حتى تستطيع أن تقدم من خلال مشروعاتها المختلفة منتج عقاري متفرد وتحرص على تقديم حلول معيشية عملية عن طريق توفير قيمة جيدة مقابل السعر بأفضل جودة وأكثر التصميمات العملية مع الحفاظ على القيم العائلية لضمان راحة العملاء ورفاهيتهم.