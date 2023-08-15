مانشستر سيتي يحتفظ بجوهرته إلى 2028

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا و ريكو لويس - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعلن مانشستر سيتي توقيع لاعبه الشاب ريكو لويس على عقد لمدة 5 سنوات جديدة.

ريكو لويس

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأفاد النادي في بيان: "ريكو لويس يوقع على عقد جديد لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي ليبقى حتى صيف 2028".

في موسمه الأول، شارك لويس في 23 مباراة، وأسهم في التتويج بالثلاثية الموسم الماضي.

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وقال البالغ من العمر 18 عاما لموقع ناديه: "لقد كان عاما لا يصدق بالنسبة لي، والآن العقد الجديد حلم وأصبح حقيقة".

وأضاف "كمشجع لمانشستر سيتي أتذكر رؤيتنا ونحن نفوز بالألقاب عندما كنت صغيرا، وهذا هو المكان الوحيد الذي أريد التواجد فيه".

وواصل "أعرف بأن تواجدي هنا حتى عام 2028 هو أمر مذهل، ولا أستطيع انتظار مواصلة العمل والتطور".

وأتم "الجميع في النادي رائعون، بداية من الأكاديمية التي تعلمت فيها الكثير، وأنا ممتن للغاية لكل شيء قاموا بفعله".

ريكو لويس انضم إلى أكاديمية سيتي في عمر 8 سنوات، وارتقى عبر الأعمار السنية المختلفة، ليصبح لاعبا في قائمة بيب جوارديولا في الفريق الأول.

مانشستر سيتي ريكو لويس
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