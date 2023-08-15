موناكو يعلن ضم دينيس زكريا

أعلن نادي موناكو ضم السويسري دينيس زكريا قادما من يوفنتوس.

النادي الفرنسي توصل لاتفاق على كافة البنود مع اللاعب قبل توقيع العقود والإعلان عن الصفقة.

ووقع زكريا على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2028.

اللاعب سينتقل لفريق الإمارة الفرنسية مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت، حسب التقارير.

ويمتلك يوفنتوس نسبة من إعادة البيع مستقبلا.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم ليوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير 2022 وقضى 6 أشهر بقميص السيدة العجوز.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وأعير الموسم الماضي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يفعَل النادي اللندني بند أحقية الشراء مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وخاض زكريا 11 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا بقميص البلوز.

ويشارك موناكو الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وسيكون السويسري ثالث تدعيمات الفريق الصيفي بعد فيليب كوهن القادم من سالزبورج ومحمد ساليسو القادم من ساوثامبتون.