حوار في الجول - طارق مصطفى يكشف ميزة رضا سليم التي يفتقدها الأهلي.. وسبب عدم العمل في مصر

يرى طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق أولمبيك أسفي المغربي، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر أن رضا سليم سيضيف ميزة جديدة للأهلي.

رضا سليم النادي : الأهلي

وقال طارق مصطفى في حواره مع FilGoal.com: "رضا سليم لاعب مميز ويمتلك السرعة ويجيد اللعب ناحية اليمين وتنفيذ الكرات الثابتة".

وأضاف "ويمتلك ميزة غير متواجدة في لاعبي الأهلي وهي التحرك بدون الكرة بشكل مميز".

وأكمل "معظم لاعبي خط هجوم الأهلي يريدون امتلاك الكرة ولكن رضا عكس ذلك يجيد التحرك في الجانب الهجومي ويعتمد أيضا على سرعته الكبيرة".

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وبسؤاله لماذا لا يعمل طارق مصطفى في الدوري المصري؟ رد قائلا: "هذا السؤال ليس أنا من يجاوب عليه".

وأوضح "بعد تجربتي مع حسام البدري في منتخب مصر قررت عدم الموافقة على أي عروض في مناصب أخرى بالمنتخب سوى المدير الفني الأول وهذا هو هدفي الذي أسعى لتحقيقه مع الوقت".

واستكمل "تجربة حسام البدري مع منتخب مصر وأنا معه انتهت سريعا لأن الشارع المصري لم يكن يُحبنا".

وتعجب قائلا: "في مصر المعايير مختلفة بعض الشيء، دعونا نتحدث بصراحة، أنا لا أتحدث كثيرا ولا أظهر كثيرا وعلاقاتي ليست جيدة ولا أحب أن أطلب من أحد أن يرشحني للعمل، الأمور واضحة كالشمس في مصر المدرب يهبط بفريقه وفي اليوم التالي يتولى تدريب فريق آخر".

واستكمل "في المغرب المدير الفني الذي لا يوفق مع فريقه ويرحل لا يعمل باقي الموسم، وأشكر الجمهور والإعلام المغربي على حصولي على أفضل مدير فني أجنبي في الدوري المغربي".

وأتم تصريحاته "عملت فترة طويلة في المغرب من أندية كبيرة وحصلت أيضا على أفضل مدرب في الإمارات مع نادي العروبة وهذه حقائق".

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