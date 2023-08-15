ماتيتش ينضم إلى ستاد رين الفرنسي
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 10:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي ستاد رين الفرنسي التعاقد مع النجم الصربي نيمانيا ماتيتش قادما من روما الإيطالي.
نيمانيا ماتيتش
النادي : روما
وكشف النادي أن لاعب الوسط الصربي وقع على عقد حتى عام 2025.
ورحل ماتيتش عن صفوف روما بعد موسم واحد قضاه مع نادي العاصمة الإيطالية.
ماتيتش البالغ من العمر 35 عاما بدأ مسيرته مع نادي كولوبارا الصربي.
ثم بدأ التألق وتنقل بين عدة أندية أهمها بالتأكيد تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي ومانشستر يونايتد وروما والآن مع ستاد رين الفرنسي.
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