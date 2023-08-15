ماتيتش ينضم إلى ستاد رين الفرنسي

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي التعاقد مع النجم الصربي نيمانيا ماتيتش قادما من روما الإيطالي.

وكشف النادي أن لاعب الوسط الصربي وقع على عقد حتى عام 2025.

ورحل ماتيتش عن صفوف روما بعد موسم واحد قضاه مع نادي العاصمة الإيطالية.

ماتيتش البالغ من العمر 35 عاما بدأ مسيرته مع نادي كولوبارا الصربي.

ثم بدأ التألق وتنقل بين عدة أندية أهمها بالتأكيد تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي ومانشستر يونايتد وروما والآن مع ستاد رين الفرنسي.