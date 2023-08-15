الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة

ذكرت قنوات الكاس القطرية أن محمد صلاح نجم ليفربول قد وافق على الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وأوضح المصدر ذاته أن صلاح قد منح الضوء الأخضر لإدارة العميد، للتفاوض مع نظيرتها في ليفربول.

وسبق وأن علق رامي عباس وكيل أعمال صلاح على التقارير الصحفية السعودية التي أشارت إلى رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع صلاح.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا الموسم، فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول".

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الرسمية الأولى لهذا الموسم أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة ١٨، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة ٧٧.

وظهر الاستياء واضحا على النجم المصري وقت خروجه، وهو ما علق عليه المدرب الألماني يورجن كلوب قائلا:

وكان صلاح يطارد الانفراد بالرقم القياسي كهداف الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى مع فرانك لامبارد وألان شيرار وواين روني برصيد 8 أهداف لكل منهم.

"نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية".

وأضاف "صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني".

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية العاشرة أمام تشيلسي مع ليفربول وبازل السويسري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

كما ساهم صلاح تهديفيا في المباراة السابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 306 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 186 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.