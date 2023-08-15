خبر في الجول - المصري يتم اتفاقه مع المقاولون لضم الجوهري

اقترب النادي المصري من الإعلان عن صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم يوسف الجوهري.

وسينضم لاعب الوسط بعقد مدته 4 سنوات.

وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق مع فاركو لضم مهاجمه شكري نجيب، بعقد مدته 3 سنوات.

وعلم FilGoal.com أيضا أن رجب مارو مهاجم لافيينا وقع على عقود انتقاله لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 7 ملايين جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

مارو هو هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا.

وضم المصري هذا الصيف كل من سمير فكري قادما من الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي.