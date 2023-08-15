في غياب رونالدو.. جيرارد يقود الاتفاق للفوز على النصر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - الاتفاق ضد النصر

نجح فريق الاتفاق في اقتناص فوزا ثمينا على النصر في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وحول الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد المدير الفني في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان النصر قد تقدم بهدف عن طريق ساديو ماني مبكرا في الدقيقة الرابعة.

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وشهد الشوط الثاني صحوة من فريق الاتفاق من أجل تعديل النتيجة.

ونجح روبن كايسون في تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وسريعا اكتملت عودة الاتفاق بهدف ثان عن طريق موسى ديمبيلي في الدقيقة 53.

وسجل ماني هدفا قاتلا في الدقيقة 89 ولكن تم إلغائه بسبب التسلل.

وشهدت المباراة غياب أبرز نجوم النصر إذ غاب كريستيانو رونالدو وتاليسكا وسيكو فوفانا وبروزوفيتش.

وكان النصر قد توج بلقب البطولة العربية للأندية يوم السبت الماضي بعد التفوق على الهلال.

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