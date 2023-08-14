مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول فائدة انتقال شريف إلى الخليج.. وبنود خاصة في التعاقد

كشف مصدر من النادي الأهلي كواليس تعاقد الخليج السعودي مع محمد شريف مهاجم الفريق.

محمد شريف النادي : الخليج الأهلي

وأعلن نادي الخليج ضم محمد شريف بشكل رسمي لمدة موسمين.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "حققنا أرباح مالية جيدة من بيع محمد شريف إلى الخليج السعودي".

وأوضح "اللاعب متبقي في تعاقده موسم وحيد وبالتالي كان يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم".

وتابع "كولر وافق على رحيل شريف وتم قيد صلاح محسن لتعويضه".

وكشف المصدر "تم وضع بند 15% من إعادة بيع محمد شريف في التعاقد مع الخليج".

واختتم تصريحاته "كما وضعنا شروطا جزائية لضمان عودته عبر الأهلي عند الرجوع إلى مصر".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وقدم الخليج لاعبه الجديد بفيديو على أنغام أغنية "جانا الهوا" للراحل عبد الحليم حافظ.

كما علم FilGoal.com أن شريف وافق على وضع شرط جزائي في حالة العودة لمصر عبر ناد آخر غير الأهلي، بناء على طلب النادي الأحمر.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان عقد شريف مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024.