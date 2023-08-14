مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن ننتظر سوزا.. اتفقنا مع مهاجم إفريقي وهذا ما يعوق ضمه

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 23:42

كتب : أحمد الخولي

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

كشف مصدر من النادي الأهلي عن الموقف الحالي لمفاوضات ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك الكوري الجنوبي.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "لن ننتظر سوزا بعد الآن، فقد حصل على كل الفرص من جانبنا، والوقت لم يعد في صالحنا".

وأضاف "تم الاتفاق مع مهاجم إفريقي وسيتم تفعيل التعاقد معه في أقرب فرصة، وما يعطلنا هو عدم إمكانية قيده قبل إنهاء ملف إعارة أحمد قندوسي".

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وأوضح "لن نستطيع قيد المهاجم الأجنبي قبل خروج الجزائري قندوسي على سبيل الإعارة".

وتابع المصدر "شباب بلوزداد ومولودية الجزائر انضما للمنافسة على ضم قندوسي مع الوداد والكويت وسيراميكا وزد".

واختتم "لا نعتبر قندوسي صفقة فاشلة بلا لاعب بقيمة كبيرة ولكن كرة القدم بها متغيرات، والأولوية الحالية للمهاجم الأجنبي".

وسبق وأن كشف قال مصدر مقرب من سوزا لـFilGoal.com: "في هذه اللحظة اللاعب ملتزم بالوفاء مع نادي تشونبوك الكوري بعقده الذي ينتهي في ديسمبر 2023".

وبسؤاله عن إمكانية تجديد تعاقده في حالة عدم الانضمام إلى الأهلي رد قائلا: "لا يوجد أي حديث عن تجديد تعاقد سوزا مع ناديه في حالة عدم رحيله إلى الأهلي".

وأشارت التقارير إلى توقف المفاوضات بين الأهلي والنادي الكوري بشأن انتقال سوزا إلى بطل الدوري المصري.

وفي وقت سابق كان الأهلي قريبا من ضم سوزا بعدما اتفق مع نادي تشونبوك الكوري على جميع التفاصيل المالية ومع اللاعب على البنود الشخصية في التعاقد.

وكان انتقال سوزا من ناديه الكوري إلى الأهلي سيكلف خزينة النادي الأحمر 500 ألف دولار.

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع فريق الكوري هذا الموسم 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الأهلي سوزا جوستافو سوزا أحمد قندوسي الدوري المصري
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