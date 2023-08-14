"جمهور الأهلي من يصنع النجوم ولنا عودة" رسالة محمد شريف بعد الرحيل إلى الخليج

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

وجه محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والمنتقل من الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته.

محمد شريف

النادي : الخليج

الأهلي

وأعلن نادي الخليج السعودي ضم محمد شريف مهاجم الأهلي لمدة موسمين.

وجاءت رسالة محمد شريف كالآتي:

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"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البداية من يكون معه وفي ظهره النادي الأهلي ويتشرط أو يملي شروطه عليه؟ أوجه تلك الرسالة من أجل توجيه الشكر لكل ما ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الأهلي".

"أولا الجمهور، لا أجد كلام يصف أو يوفي حقكم عليّ بعد الله سبحانه وتعالى، كنتم أنتم خير دعم لي وخير سند في أوقات صعبة لي وللفريق ككل، أشكركم واعتذر عن أي تقصيل حدث مني وستظل أصواتكم معي وبداخلي يا أعظم جمهور في العالم".

"جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة".

"ثانيا، أشكر إدارة النادي الأهلي لأنها ساعدتني ومنحتني الفرصة أن اخرج من الباب الكبير ومن خلالهم وتحت إشرافهم، عندما حصلت على عروض كنت حريصا على توجيهها للإدارة لدراستها قبلي أنا شخصيا وأيضا لحفظ حقوق الكيان نفسه قبلي أنا شخصيا، وتحقيق أكبر إفادة للكيان".

"أقول وأؤكد وأعيد لا عاش ولا كان من ينضم للأهلي ويتشرط عليه في تجديد أو غيره، أنا سأخرج من باب الأهلي الكبير ولله الحمد حاولت إفادة النادي بقدر ما استطيع وهذا جزء من فضل النادي عليّ شخصيا وهذا أمر يشرفني، ويكفيني ويكفي أولادي أن اسمي موجود في سجلات النادي وهذا من فضل الله".

"ثالثا، أشكر كل من زاملتهم وكانوا سند لي وقت لعبي بالفريق من لاعبين كانوا اخوتي ودائما في ظهر بعض وبفضل الله وبفضلهم نجحت في حفر وتسجيل أرقام ستظل موجودة داخل سطور الكيان الكبير".

"وأشكر كل المدربين والإداريين الذين تعاملت معهم من أصغر إلى أكبر شخص وأخواتنا العمال الذين تعبوا معنا جدا طوال الفترة الماضية بالإضافة للفريق الطبي كله بلا استثناء".

"أخيرا وجب التوضيح، عشت داخل الأهلي ست سنوات من عمري واجب عليّ والتزاما مني اتجاه النادي الخروج وأنا شخص مسؤول، ولذلك أنا من طلبت من النادي الأهلي أخذ كل الاحتياطات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط أو العرض عليه أولا قبل العودة لمصر".

"أي كلام آخر يقال في ذلك الأمر لا يمت للحقيقة بأي شيء، وهذا للعلم فقط، الأهلي لا يوجد من يتشرط عليه للتأكيد ولكل من تابعني طوال سنواتي الست الماضية بالأهلي لم افتعل ولو مشكلة واحدة وهذا من فضل الله، لأنني تعاملت مع منظومة اعرف واجباتي تجاهها بكل تفصيلة.. ولنا عودة".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وقدم الخليج لاعبه الجديد بفيديو على أنغام أغنية "جانا الهوا" للراحل عبد الحليم حافظ.

كما علم FilGoal.com أن شريف وافق على وضع شرط جزائي في حالة العودة لمصر عبر ناد آخر غير الأهلي، بناء على طلب النادي الأحمر.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان عقد شريف مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024.

الدوري المصري الأهلي محمد شريف
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