الداخلية يضم أحمد سيد غريب

أعلن نادي الداخلية تعاقده مع أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي السابق.

وتعاقد الداخلية مع أحمد غريب في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

وكان الأهلي قد أعار أحمد غريب إلى الاتحاد السكندري في بداية الموسم الماضي قبل أن يقطع إعارته في يناير وينتقل إلى زد.

وكشف نادي الداخلية عن تعاقده مع أحمد سيد غريب لمدة موسمين.

وسجل غريب -20 عاما- ثلاثة أهداف في ست مباريات خاضهم مع فريق الأهلي بمسابقة الدوري.

وشارك غريب في 4 مباريات مع الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم المنقضي بواقع 60 دقيقة فقط وساهم في صناعة هدف وحيد.

ولم يبدأ غريب في أي مباراة بشكل أساسي مع فريق الاتحاد السكندري وكانت آخر مشاركاته يوم 7 يناير الماضي أمام المصري عندما شارك في آخر سبع دقائق.

وانتقل غريب بعد ذلك إلى فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم المنقضي.

وتأهل غريب مع فريق زد إلى الدوري الممتاز وبات لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.