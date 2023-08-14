كرة سلة - فتح باب الترشح على مقعدين باتحاد اللعبة.. وأبرز المرشحين
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 22:25
كتب : هاني العوضي
فتح الاتحاد المصري لكرة السلة باب الترشح على مقعدين بمجلس إدارة الاتحاد.
ويأتي ذلك بعد رحيل كل من محمد عبد المطلب وإيهاب محسن من منصبهما في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.
واعتذر عبد المطلب عن عدم الاستمرار في منصبه بعد تعيينه نائبا لرئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا NBA Africa.
بينما جاء اعتذار إيهاب محسن لأسباب خاصة به.
وعلم FilGoal.com أنه تم فتح باب الترشح على مقعدين مجلس إدارة الاتحاد المصري بداية من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع.
وتقام الانتخابات على المقعدين يوم 23 سبتمبر المقبل.
ويكشف FilGoal.com أبرز المرشحين على المقعدين الشاغرين:
- أيمن علي إبراهيم أمين صندوق الترسانة السابق.
- محمد إيهاب محسن نجل إيهاب محسن.
- شريف سليمان لاعب الجزيرة السابق.
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