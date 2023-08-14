حوار في الجول - مدرب الرجاء يتحدث عن ضم عمرو وردة ومنافسة الأهلي وحقيقة مفاوضات لاكاي

تحدث الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لنادي الرجاء المغربي في حوار خاص مع FilGoal.com عن طموحاته وإمكانية منافسة الأهلي حين يعود الفريق إلى المنافسات الإفريقية.

كما تحدث عن انتقال اللاعب المصري عمرو وردة إلى صفوف فريقه، وحقيقة التفاوض مع فخري لاكاي مهاجم بيراميدز.

وإليكم نص حوار FilGoal.com مع جوزيف زينباور:

ما هي طموحاتك مع الرجاء المغربي؟

أنوي الفوز بالدوري المغربي وكأس العرش في الموسم الحالي، ثم ننافس على دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل. يجب أن يتحلى اللاعبون بثقافة الفوز.

كيف ستتعامل مع مطالبات جماهير الرجاء بتحقيق البطولات؟

كل جمهور من حقه أن يرى فريقه في أفضل حال. لدينا إدارة جديدة وطموح جديد وسنعمل سويا على إسعاد جماهير الرجاء.

من هم أفضل اللاعبين في الرجاء؟

أمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، ولكن فريقنا ليس فريق النجم الأوحد. جميع اللاعبين سواسية، ولكن يوجد لدينا أفضل حارس داخل القارة وهو أنس الزنيتي، وهو الحارس الثاني بعد ياسين بونو في المغرب.

أيضا نمتلك زكريا الوردي من أصحاب الخبرات، وهناك يسري بوزق و هو يملك نفس أسلوب كريستيانو رونالدو.

وماذا عن التدعيمات؟

الفريق بصورة عامة مكتمل الصفوف، و لكننا نبحث عن هداف للخط الأمامي.

هل تريد ضم فخري لاكاي مهاجم بيراميدز؟

فخري لاكاي لاعب متميز ولاعب دولي مثل منتخب جنوب إفريقيا. لم يسبق لي تدريبه من قبل ولكني تابعته في العديد من المرات عندما كنت مدربا لـ أورلاندو بايرتس، ولكن ليس هناك أي مفاوضات من الرجاء بشأنه.

كيف ترى التعاقد مع عمرو وردة؟

أنا أعرفه جيدا فهو لاعب مهاري ومميز وقد تابعته في العديد من المرات، فأنا على دراية تامة بالدوري القبرصي والدوري اليوناني.

بالتأكيد هذا يختلف عن الدوري المغربي، والمهارة وحدها لا تكفي، فهناك العديد من المتطلبات للاستمرار بصفة أساسية.

وماذا عن منافسة الأهلي عند العودة للمشاركات الإفريقية؟

النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا بكل تأكيد، ولكن الرجاء أيضا من كبار الأندية فهو لديه جماهير عملاقة تعشق كرة القدم وتحدث الفارق.

نحن لسنا منافسين للأهلي هذا العام، فنحن نركز على العودة لدوري أبطال إفريقيا أولا، ثم سننافس الأهلي على اللقب.

كيف ستتعامل مع غرفة ملابس الرجاء؟

أنا ألماني لا أتحدث اللغة الفرنسية ، ولكن لدي مدرب الحراس و مدرب الأحمال يتحدثون الفرنسية. بعض اللاعبين يفهمون الإنجليزية والفرنسية واللغة ليست العامل الأساسي، الأهم هو استيعاب كل عنصر للأدوار المطلوبة منه، ولدي طرقي للسيطرة على غرفة الملابس.