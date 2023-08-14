اتحاد الكرة يعلن تزكية مجلس إدارة رابطة الأندية.. وموعد اختيار الرئيس والنائب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تزكية مجلس إدارة رابطة الأندية.

وكشف الاتحاد المصري عن فوز كل من أحمد دياب وعماد متعب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية الدوري.

وتم تزكية مجلس إدارة رابطة الأندية بعد انسحاب كل من أمير مرتضى وحسين أبو السعود.

ويتم انتخاب الرئيس والنائب مساء غدا الثلاثاء ويقام الاجتماع التنسيقي الأول في تمام الخامسة مساء.

وأعلن أمير مرتضى منصور اعتذاره عن عدم الترشح لعضوية رابطة الأندية كممثل عن نادي الزمالك، وذلك في خطاب رسمي إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الزمالك فقد مقعده في رابطة الأندية بالاعتذار عن الترشح".

وتابع "لن يحق للزمالك ترشيح اسم بديل بعد إغلاق باب التقدم للانتخابات المقررة غدا".

وترشح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على حساب خالد رفعت ممثل النادي في الرابطة خلال الموسمين الماضيين.

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.