على أنغام العندليب.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف من الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن انتقال مهاجمه محمد شريف إلى صفوف نادي الخليج السعودي.

وقال الأهلي عبر تويتر: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وقدم الخليج لاعبه الجديد بفيديو على أنغام أغنية "جانا الهوا" للراحل عبد الحليم حافظ.

يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين 🎶 ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ «مـحمد شـريف» 🇪🇬 خلجـاوياً لمدة مـوسمين 🦅 pic.twitter.com/Y9aRaunLsC — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 14, 2023

كما علم FilGoal.com أن شريف وافق على وضع شرط جزائي في حالة العودة لمصر عبر ناد آخر غير الأهلي، بناء على طلب النادي الأحمر.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكان عقد شريف مع الأهلي يمتد حتى صيف 2024.