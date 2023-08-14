ماجد هاني يكشف لـ في الجول حقيقة استغناء الزمالك عنه.. وموقفه المستقبلي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:46

كتب : إبراهيم رمضان

ماجد هاني - الزمالك

كشف ماجد هاني لاعب وسط نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة عن استغناء النادي الأبيض عنه في الآونة الأخيرة.

وقال هاني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنباء استغناء الزمالك عني عارية تماما من الصحة".

وأضاف "عقدي ممتد مع النادي لمدة سنتين".

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وأوضح "أسعى للظهور بشكل أكبر مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، ودخول حسابات المدرب خوان كارلوس أوسوريو".

واختتم "لدي عروض داخل الدوري المصري بالفعل، ولكن قرار خروجي على سبيل الإعارة في يد الإدارة والجهاز الفني".

وظهر ماجد هاني مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا.

ولعب هاني المباراة الأخيرة من موسم 2021-2022 في الدوري المصري ضد إيسترن كومباني، حيث شارك لمدة 34 دقيقة.

كما شارك اللاعب في مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم ذاته، حيث ظهر لمدة 45 دقيقة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

الدوري المصري ماجد هاني الزمالك
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