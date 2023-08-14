استعدادا لأولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يحل ضيفا على أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني.

ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التى يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

وصرح ميكالي في يولي الماضي عن رغبته في ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما وبداية المحادثات مع اللاعب بالفعل.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي "جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة".

وكان إبراهيم عادل قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وحسمت حتى الآن تسعة منتخبات تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 من أصل 16 منتخبا.

وتأهلت مصر رفقة المغرب ومالي وفرنسا وجمهورية الدومينيكان وأمريكا وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.