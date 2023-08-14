نونو سانتو يكشف سبب غياب طارق حامد أمام الرائد.. والرغبة في مزيد من الصفقات

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

وتغلب اتحاد جدة في غياب طارق حامد بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الرائد.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي والذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط: "بدأنا المباراة بشكل جيد وتحصلنا على الكثير من الركلات الركنية ولكن لم نستغلها جيدا، في الشوط الثاني فرضنا سيطرتنا ولعبنا كرة جميلة وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف".

وتابع "أشكر لاعبي الرائد، وشكر خاص لجماهيرنا التي ساندتنا وسنحاول الاستمرار على هذا المستوى".

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أما عن غياب طارق حامد فأوضح "اللاعب لديه إصابة قوية ولم يتواجد معنا اليوم، لوائح الدوري تنص على وجود 8 أجانب فقط وليس تسعة".

وتابع "حتى تنتهي سوق الانتقالات يوم 7 سبتمبر سنسعى لضم أفضل اللاعبين".

وشدد نونو سانتو "بما أن الانتقالات لازالت مفتوحة، فنحن نحتاج بعض اللاعبين في أماكن محددة، ولكن هذا شأن داخلي ولن نحدد من سيأتي ومن سيخرج".

وكانت تقارير سعودية قد أفادت بخروج طارق حامد من حسابات نونو سانتو وإتمام لاعب وسط منتخب مصر اتفاقه مع فريق ضمك.

أما عن شارة القيادة فأجاب نونو سانتو "اخترت هذا الموسم، رومارينيو كقائد للفريق لأن لديه الصفات التي نريد أن يبثها في الفريق، ويأتي من بعده شراحيلي والأهم أن يكون الجميع على قدر المسؤولية ولو تمكنا من ذلك سيكون فريقنا قوي".

وكان رومارينيو قد تحصل على شارة قيادة اتحاد جدة أمام الرائد رغم تواجد كل من كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

وبسؤاله عن مشاركة حمد الله فاختتم تصريحاته "المهم أننا تعاملنا مع الموضوع وبما أن المشكلة انتهت فكان عليّ الاعتماد عليه".

اتحاد جدة نونو سانتو طارق حامد
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