دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع أوين

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:21

كتب : رضا السنباطي

أتيكور أوين - لافيينا

أعلن نادي لافيينا عن تعاقده مع اللاعب الغاني أتيكور أوين قادما من نادي زد.

وكان أوين معارا في صفوف لافيينا خلال الموسم الماضي، ويعد من العناصر الأساسية للفريق.

وأوضح بيان لافيينا أن الصفقة تمت بعد إصرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد على تحويلها لانتقال نهائي.

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ووقع أوين على عقد مدته 3 مواسم في حضور وائل حبيب المدير الرياضي للنادي، ووائل الخربتاوي وكيل اللاعب.

وتعاقد النادي مع يوسف الفهيد من الواسطى ومحمود متولي ساسي من الألومنيوم و أحمد خالد وعمر عسلية من الشمس وعمر المختار من الأوليمبي ومحمد اشرف بن شرقي من بني مزار.

كما ضم عبد الرحمن أسامة من مالية كفر الزيات و أحمد سعد من ديروط وإبراهيم محمد (مواليد 2001) وأحمد صبري أيضا من ناشئين الزمالك وعلي خالد مواليد 2002 من ناشئي الزمالك.

وينافس لافيينا في دوري المحترفين الجديد لموسم 2023-2024.

أتيكور أوين دوري المحترفين زد أتيكور أوين - لافيينا لافيينا
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