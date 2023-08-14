إعادة برفقة والدته.. تشيلسي يعلن ضم كايسيدو في صفقة خرافية

أعلن تشيلسي رسميا عن تعاقده مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط برايتون.

وانتهت الصفقة بعد منافسة في الساعات الأخيرة مع ليفربول الذي دخل المفاوضات بقوة، إلا أن رغبة اللاعب حسمت اتجاهه إلى أزرق لندن.

وقدم تشيلسي لاعبه الجديد بفيديو رفقة والدته، معلقا عليه: "لقد كان تشيلسي فقط طوال الوقت".

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

فكرة الفيديو نبعت من صورة قديمة للاعب رفقة والدته أيضا، وبقميص تشيلسي قبل عامين من انتقاله إليه.

وكان أوسكار رودريجيز وكيل اللاعب قد كشف لـFilGoal.com: "كايسيدو أجرى الكشف الطبي مع تشيلسي أمس الأحد والصفقة ستتم بشكل رسمي اليوم الإثنين".

وأضاف "الصفقة كلفت تشيلسي 115 مليون جنيه إستيرليني وعقد كايسيدو سيكون لعام 2031 مع خيار التمديد لموسم إضافي".

وواصل "من الطبيعي أن يريد تشيلسي مدة تعاقد طويلة، فهي أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية".

ليفربول كان قد توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية متفوقا على عرض تشيلسي بفارق 10 ملايين فقط.

لكن قرر كايسيدو الالتزام بوعده مع تشيلسي بعد الاتفاق على تفاصيل تعاقده الشخصية منذ شهر مايو الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية في وقت سابق فإن تشيلسي لم يستسلم بعد في رغبته في ضم اللاعب الإكوادوري.

وأوضح التقرير أن تشيلسي كان ينوي التقدم بعرض جديد أكبر مما قدمه ليفربول ليضم كايسيدو.

لكن الأزمة كانت أن برايتون كان قد حدد نهاية يوم الخميس الماضي موعدا نهائيا للأندية الراغبة في التقدم بعروض لضم كايسيدو مؤكدا أنه سيختار أعلى عرض منهم وهو ما نجح ليفربول في الوصول إليه.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن في مؤتمر صحفي توصل ناديه لاتفاق بالفعل مع برايتون لضم كايسيدو لكنه لم يكشف عن موعد الفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.