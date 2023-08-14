مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك فقد مقعده في رابطة الأندية باعتذار أمير مرتضى

فقد الزمالك مقعده في انتخابات رابطة الأندية وذلك بعد اعتذار أمير مرتضى عن عدم الترشح.

وكان نادي الزمالك قد رشح أمير مرتضى منصور ليكون ممثلا للنادي في رابطة الأندية المصرية المحترفة، حسبما سبق وأن علم FilGoal.com.

وأعلن أمير مرتضى منصور اعتذاره عن عدم الترشح لعضوية رابطة الأندية كممثل عن نادي الزمالك، وذلك في خطاب رسمي إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الزمالك فقد مقعده في رابطة الأندية بالاعتذار عن الترشح".

وتابع "لن يحق للزمالك ترشيح اسم بديل بعد إغلاق باب التقدم للانتخابات المقررة غدا".

وترشح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على حساب خالد رفعت ممثل النادي في الرابطة خلال الموسمين الماضيين.

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وأوضح اتحاد الكرة أن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة سيكون يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقره.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

ويكشف FilGoal.com قائمة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2023-2024:

الأهلي: عماد متعب

الزمالك: فقد مقعده باعتذار أمير مرتضى

زد: حسين أبو السعود

المصري: شريف صالح

طلائع الجيش: خالد شكري

المقاولون العرب: أحمد هاشم

عدد من الأندية: أحمد دياب

اتحاد الكرة: لم يحسم قراره بمرشحيه الإثنين